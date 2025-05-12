Нефть подорожала на фоне успокоения рынка переговорами США и Китая

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как обе стороны торговых переговоров между США и Китаем на выходных заявили о прогрессе, что подняло рыночные настроения, что два крупнейших в мире потребителя нефти могут двигаться к разрешению своего торгового спора, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или на 0,4%, до $64,18 за баррель в 00:01 по Гринвичу (02:01 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по $61,30 за баррель, что на 28 центов, или на 0,5% выше, чем в пятницу.

Обе марки выросли более чем на 1 доллар в пятницу и выросли более чем на 4% на прошлой неделе, зафиксировав свой первый недельный прирост с середины апреля после того, как торговое соглашение США с Соединенным Королевством вселило в инвесторов оптимизм относительно того, что экономических потрясений от пошлин США в отношении торговых партнеров можно будет избежать.

США и Китай завершили торговые переговоры на позитивной ноте в воскресенье, при этом официальные лица США расхваливали "сделку" о сокращении торгового дефицита США, в то время как официальные лица Китая заявили, что стороны достигли "важного консенсуса".

Однако ни одна из сторон не обнародовала никаких подробностей переговоров, а вице-премьер Китая Хэ Лифэн заявил, что совместное заявление будет опубликовано в понедельник.

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Позитивные переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира могут помочь повысить спрос на нефть, на фоне того, как торговля, которая в настоящее время нарушена огромными пошлинами обеих стран, восстанавливается между ними.

"Оптимизм относительно конструктивных переговоров между США и Китаем поддерживал настроения, но ограниченные подробности и план ОПЕК по увеличению добычи ограничивали рост", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Тадзава имел в виду планы Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известных под общим названием ОПЕК+, по ускорению роста добычи в мае и июне, что увеличит поставки нефти на рынок.

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Однако опрос Reuters показал, что добыча нефти ОПЕК в апреле несколько снизилась.

Кроме того, переговоры между иранскими и американскими переговорщиками по урегулированию споров относительно ядерной программы Тегерана завершились в Омане в воскресенье, и, по словам официальных лиц, запланированы дальнейшие переговоры, на фоне того, как Тегеран публично настаивал на продолжении обогащения урана.

Ядерное соглашение между США и Ираном может смягчить опасения относительно снижения мировых поставок нефти, что также может оказывать давление на цены на нефть.

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Энергетическая компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе американские энергетические компании сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок до самого низкого уровня с января.