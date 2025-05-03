ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии увеличивает добычу, несмотря на падение цен на нефть - FT

Восемь стран-членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и россию, объявили о втором подряд ежемесячном увеличении добычи нефти на 411 000 баррелей в день в июне, несмотря на то, что цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений избыточного предложения и слабой экономической активности. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце картель удивил рынок, объявив об увеличении добычи на такое же количество — это более чем в три раза превысило ожидания. Комбинация роста поставок со стороны ОПЕК и опасения, что американские торговые пошлины повредят мировой экономике, привела к снижению эталонной цены на нефть Brent почти на 20% со 2 апреля — до $61 за баррель, что близко к четырехлетнему минимуму.

"Решение ОПЕК+ снова увеличить добычу на фоне падения рынка означает существенное изменение подхода", - сказал Хорхе Леон, бывший сотрудник ОПЕК, который сейчас работает в энергетической консалтинговой компании Rystad.

"ОПЕК+ только что бросила бомбу на нефтяной рынок", — отметил он, добавив: "Прошломесячное решение было сигналом тревоги. Сегодняшнее решение — четкое сообщение, что группа во главе с Саудовской Аравией меняет стратегию и стремится вернуть долю рынка после лет сокращения добычи".

Дополнение

В течение последних трех лет ОПЕК+ сокращала совокупную добычу почти на 6 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены — стратегия, которая сперва удерживала нефть выше $90 за баррель большую часть 2022 года. Однако ее эффективность снизилась на фоне слабого спроса, роста добычи в США и несоблюдения квот среди некоторых стран-членов.

Напряжение внутри картеля растет, особенно с Казахстаном, который нарастил добычу на своем месторождении Тенгиз, управляемом Chevron, и заявил, что будет ставить "национальные интересы" выше групповых квот.

В ответ Саудовская Аравия начала сворачивать ограничения на производство, инициировав в этом году увеличение добычи. Королевство, которое за последние три года сократило собственную добычу на 2 млн баррелей в день, все больше разочаровывается по поводу того, что оно несет на себе основное бремя сокращений, в то время как другие члены, включая Казахстан и Ирак, постоянно превышают свои квоты.

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Саудовские чиновники сейчас настроены увеличить предложение, даже если это приведет к длительному периоду низких цен, по словам лиц, осведомленных о позиции королевства. Непонятно, почему Саудовская Аравия, у которой трудности с балансировкой государственного бюджета из-за низких цен на нефть, перешла к новой стратегии, что, вероятно, приведет к еще более низким ценам до конца года.

Некоторые аналитики ставят под сомнение, сколько нефти на самом деле попадет на рынок. Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB, заметил, что в апреле добыча ОПЕК+ снизилась на 200 000 баррелей в день из-за санкций против Венесуэлы, и заявил, что запланированное увеличение может не реализоваться, если страны, которые ранее нарушали квоты — как Казахстан, Ирак и ОАЭ — сократят добычу.

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