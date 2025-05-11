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США и Китай близки к подписанию торгового соглашения - CNN

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Высокопоставленные чиновники США сообщили о значительном прогрессе в торговых переговорах с Китаем. Договоренности достигнуты после введения пошлин на китайские товары.

США и Китай близки к подписанию торгового соглашения - CNN

Высокопоставленные должностные лица США, участвующие в торговых переговорах на высоком уровне с Китаем, заявили о "существенном прогрессе" и, вероятно, договоренности о подписании торгового соглашения между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что достигнутое соглашение "может иметь огромные последствия для мировой экономики".

Я рад сообщить, что мы добились значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах

- цитирует издание министра финансов США Скотта Бессента.

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что договоренности были достигнуты после того, как президент Дональд Трамп в прошлом месяце ввел 145% пошлины на большинство китайских товаров.

Президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам решить проблему с разрешением этой ситуации. Важно понять, как быстро мы смогли прийти к согласию, что свидетельствует о том, что, возможно, разногласия были не такими большими, как, возможно, считалось

- сказал Грир.

Он назвал участников переговоров со стороны Китая "очень жесткими" и подчеркнул, что команда США "работала очень усердно", а последние два дня были "очень конструктивными".

Напомним

В Женеве в воскресенье состоялась очередная встреча высокопоставленных представителей США и Китая, направленная на ослабление напряженности в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Переговорные группы встречались на закрытой вилле посла ООН, которая имеет собственный частный парк с видом на Женевское озеро в зеленом пригороде Колоньи.

Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении "большого прогресса"11.05.25, 05:41 • 8920 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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