США и Китай близки к подписанию торгового соглашения - CNN

Высокопоставленные должностные лица США, участвующие в торговых переговорах на высоком уровне с Китаем, заявили о "существенном прогрессе" и, вероятно, договоренности о подписании торгового соглашения между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что достигнутое соглашение "может иметь огромные последствия для мировой экономики".

Я рад сообщить, что мы добились значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что договоренности были достигнуты после того, как президент Дональд Трамп в прошлом месяце ввел 145% пошлины на большинство китайских товаров.

Президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам решить проблему с разрешением этой ситуации. Важно понять, как быстро мы смогли прийти к согласию, что свидетельствует о том, что, возможно, разногласия были не такими большими, как, возможно, считалось