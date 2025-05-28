Ціни на експортну нафту з москви падають сьомий тиждень поспіль - Bloomberg
Київ • УНН
Експорт російської нафти впав до дворічного мінімуму через зниження цін. Санкції ЄС та Британії майже не впливають, а заходи США починають ігноруватись.
Падіння цін на російську нафту призвело до зниження вартості експорту до дворічного мінімуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, середній потік становив 3 млн. 390 тис. барелів на день протягом чотирьох тижнів до 25 травня. Це лише на 10 тис. барелів на день менше, ніж за період до 18 травня.
Але валова вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року. Вартість експорту російської морської сирої нафти має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.
З моменту досягнення експортного доходу близько 1 млрд. 950 млн. доларів на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна на російську сиру нафту впала на 28%, тоді як обсяг поставок зменшився приблизно на 8%. Незрозуміло, чи зіграли санкції значну роль у будь-якій з цих тенденцій
Як показують дані відстеження Bloomberg , санкції, накладені на судна тіньового флоту рф Великою Британією та Європейським Союзом, схоже, мають незначний вплив, оскільки покупці в Китаї та Індії дозволяють суднам з чорного списку розвантажуватися у своїх портах. Заходи США здаються більш ефективними, але і вони починають ігноруватися.
Падіння російської нафти в рублях: вартість поставок з рф наближається до дворічного мінімуму13.05.25, 19:58 • 8090 переглядiв