Ціни на експортну нафту з москви падають сьомий тиждень поспіль - Bloomberg

Падіння цін на російську нафту призвело до зниження вартості експорту до дворічного мінімуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, середній потік становив 3 млн. 390 тис. барелів на день протягом чотирьох тижнів до 25 травня. Це лише на 10 тис. барелів на день менше, ніж за період до 18 травня.

Але валова вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року. Вартість експорту російської морської сирої нафти має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

З моменту досягнення експортного доходу близько 1 млрд. 950 млн. доларів на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна на російську сиру нафту впала на 28%, тоді як обсяг поставок зменшився приблизно на 8%. Незрозуміло, чи зіграли санкції значну роль у будь-якій з цих тенденцій