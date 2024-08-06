Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) могут быть причастны к нападению террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Их уволили. Об этом свидетельствуют результаты расследования ООН, пишет Reuters, передает УНН.

детали

В ООН отметили, что нашли "достаточно доказательств" возможной причастности этих работников UNRWA к атакам. В то же время не уточнили, какую именно они играли роль, лишь указали, что все они — мужчины.

Всего расследование проводили в отношении 19 сотрудников UNRWA (двое из них умерли).

"Для нас любое участие в нападениях является огромным предательством той работы, которую мы должны выполнять от имени палестинского народа", — заявил заместитель спикера ООН Фархан Хак.

справка

UNRWA созданное в 1949 году Агентство ООН оказывает медицинскую, образовательную и гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии.

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