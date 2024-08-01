Страны Совета Безопасности ООН (СБ ООН) осудили убийство политического главы ХАМАС Исмаила Хании в Иране и призвали активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке. Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани возложил ответственность за убийство Хании на США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Экстренное заседание СБ ООН состоялось в среду, когда Иран и ХАМАС обвинили Израиль в смерти Хании и пообещали отомстить. Израиль не признал себя ответственным за теракт в Тегеране.

На заседании СБ ООН Палестина заявила, что мировое сообщество должно остановить Израиль от втягивания Ближнего Востока в «пропасть», а Китай, Россия и Алжир осудили убийство Хании. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция подняли вопрос о поддержке Ираном дестабилизирующих сил в регионе, а Япония заявила, что опасается тотальной войны на Ближнем Востоке.

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«Израиль является угнетателем, мучителем и убийцей палестинцев на протяжении десятилетий, и это давний дестабилизатор нашего региона», - заявила Феда Абдельхади Нассер, заместитель постоянного наблюдателя от Государства Палестина при ООН. «Это должно быть остановлено», - сказала она, призвав к ответственности за убийство Хании, а также за „убийство и ранения более 130 000 палестинских детей, женщин и мужчин за последние 300 дней ужаса и ада в Газе“.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран последовательно проявляет максимальную сдержанность, но оставляет за собой право решительно отреагировать на убийство Хании. Он призвал СБ ООН осудить Израиль и наказать его санкциями.

«Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом, чтобы решительно ответить на этот террористический и преступный акт, когда сочтет нужным и целесообразным», - сказал Иравани.

Иравани возложил ответственность за убийство Хании на США, а также на лидеров Израиля, которые «разжигают войну».

«Ответственность Соединенных Штатов как стратегического союзника и главного сторонника израильского режима в регионе не может быть проигнорирована в этом ужасном преступлении. Этот акт не мог бы произойти без санкции и разведывательной поддержки США», - сказал Иравани.

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