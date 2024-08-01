Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране одного из лидеров «Хамаса» Исмаила Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, передает УНН.

Детали

По данным издания, утром 31 июля Али Хаменеи провел внеочередное заседание Высшего совета по национальной безопасности Ирана. Приказ об ударе по Израилю аятолла отдал на этом заседании. Газета ссылается на три источника, включая двух членов Корпуса стражей исламской революции. Их имена не приводятся, поскольку они не уполномочены выступать публично.

Каким именно будет ответный удар, неизвестно. Источники NYT предполагают, что иранские военные могут нанести удар с помощью беспилотников и ракет по военным объектам в районе Тель-Авива и Хайфы.

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