ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников. Исламисты не согласились освободить больных и пожилых пленных. США заявили, что бремя за отсутствие соглашения по израильским заложникам лежит на палестинской группе боевиков. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания ХАМАС в четверг оставил переговоры в Каире о прекращении огня в Газе. США надеялись на достижение договоренностей между сторонами, ведь через несколько дней начало важного исламского поста Рамадана, но палестинская группа боевиков отказала в освобождении израильских заложников.

Reuters пишет что Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в отсутствии согласия после четырех дней переговоров при посредничестве Катара и Египта по обеспечению 40-дневного прекращения огня на фоне опасений, что насилие может усилиться во время мусульманского месяца поста.

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Египетские источники безопасности сообщили, что переговоры, которые будут проходить без израильской делегации в Каире, возобновятся в воскресенье. Это крайний срок, установленный посредниками для двух сторон, чтобы ответить на предложение о перемирии.

Высокопоставленные чиновники администрации США заявили, что ответственность за заключение соглашения по захвату заложников лежит на ХАМАС. Они объяснили задержку в договоренностях тем, что, по их словам, ХАМАС до сих пор не согласился освободить больных и пожилых заложников.

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Представитель ХАМАСа заявил Reuters, что Соединенные Штаты сотрудничают с Израилем и что такие комментарии вводят в заблуждение. ХАМАС настаивает на том, чтобы соглашение о прекращении огня включало процесс полного прекращения войны. В частности представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил Reuters, что Израиль "препятствует" усилиям заключить соглашение о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг подтвердил намерение продолжить военную кампанию в Газе.

Израиль ранее заявлял что они настаивают на опубликовании списка заложников, которые еще живы и удерживаются ХАМАСом в Газе.

Излишне говорить, что Израиль сделает все возможное, чтобы освободить наших заложников... к сожалению, камнем преткновения сейчас является ХАМАС, который не сообщает нам, кто жив и кого они держат под стражей. - спикер израильского правительства.

ХАМАС же же заявляют, что не могут предоставить список заложников, которые еще живы без прекращения огня, поскольку заложники разбросаны по всей зоне боевых действий.

Поэтому представители ХАМАС хотят прекращения огня до освобождения заложников. Также они требуют, чтобы израильские силы покинули Газу, а все жители Газы получили возможность вернуться в дома, из которых они сбежали.

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