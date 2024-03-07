ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 20:22  •  4965 просмотра

Read in English

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников, оставив переговоры в Каире без достижения соглашения из-за разногласий по освобождению больных и пожилых заключенных, которых удерживает ХАМАС.

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников. Исламисты не согласились освободить больных и пожилых пленных. США заявили, что бремя за отсутствие соглашения по израильским заложникам лежит на палестинской группе боевиков. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания ХАМАС в четверг оставил переговоры в Каире о прекращении огня в Газе. США надеялись на достижение договоренностей между сторонами, ведь через несколько дней начало важного исламского поста Рамадана, но палестинская группа боевиков отказала в освобождении израильских заложников.

Reuters пишет что Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в отсутствии согласия после четырех дней переговоров при посредничестве Катара и Египта по обеспечению 40-дневного прекращения огня на фоне опасений, что насилие может усилиться во время мусульманского месяца поста.

Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев5 марта 2024, 21:25 • 28523 просмотра

Египетские источники безопасности сообщили, что переговоры, которые будут проходить без израильской делегации в Каире, возобновятся в воскресенье. Это крайний срок, установленный посредниками для двух сторон, чтобы ответить на предложение о перемирии.

Высокопоставленные чиновники администрации США заявили, что ответственность за заключение соглашения по захвату заложников лежит на ХАМАС. Они объяснили задержку в договоренностях тем, что, по их словам, ХАМАС до сих пор не согласился освободить больных и пожилых заложников.

США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС6 марта 2024, 02:30 • 36736 просмотров

Представитель ХАМАСа заявил Reuters, что Соединенные Штаты сотрудничают с Израилем и что такие комментарии вводят в заблуждение. ХАМАС настаивает на том, чтобы соглашение о прекращении огня включало процесс полного прекращения войны. В частности представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил Reuters, что Израиль "препятствует" усилиям заключить соглашение о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг подтвердил намерение продолжить военную кампанию в Газе.

Израиль ранее заявлял что они настаивают на опубликовании списка заложников, которые еще живы и удерживаются ХАМАСом в Газе.

Излишне говорить, что Израиль сделает все возможное, чтобы освободить наших заложников... к сожалению, камнем преткновения сейчас является ХАМАС, который не сообщает нам, кто жив и кого они держат под стражей.

 - спикер израильского правительства.

ХАМАС же же заявляют, что не могут предоставить список заложников, которые еще живы без прекращения огня, поскольку заложники разбросаны по всей зоне боевых действий.

Поэтому представители ХАМАС хотят прекращения огня до освобождения заложников. Также они требуют, чтобы израильские силы покинули Газу, а все жители Газы получили возможность вернуться в дома, из которых они сбежали.

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод7 марта 2024, 19:37 • 15772 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаНовости Мира
baporБАПОР
kairКаир
katarКатар
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  56713 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  72629 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  79995 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  92602 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  122430 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134376 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125023 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118036 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115734 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109472 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

  •  4965 просмотра
Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

  •  6883 просмотра
На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

  •  16693 просмотра
Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

  •  15998 просмотра
Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

  •  15772 просмотра
Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

  •  16824 просмотра
Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

  •  15554 просмотра
Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана

Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана

  •  13935 просмотра
В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

  •  14936 просмотра
Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

  •  16405 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  110187 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  40614 просмотра
На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

  •  40174 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  72624 просмотра
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

  •  68101 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  110187 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  118536 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  148313 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  173539 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  178316 просмотра

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников, оставив переговоры в Каире без достижения соглашения из-за разногласий по освобождению больных и пожилых заключенных, которых удерживает ХАМАС.

Война •   •  4965 просмотра
ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 8 марта 2024 года, чтобы обсудить российско-украинскую войну, соглашение о "Зерновом коридоре", перспективы мира в регионе и укрепление двусторонних отношений.

Война •   •  6883 просмотра
Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

В Кировоградской области прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Война •   •  16693 просмотра
На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.

Война •   •  15998 просмотра
Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль приветствует план США построить временный док в Газе для доставки гуманитарной помощи палестинцам морем на фоне споров по безопасности и инфраструктурных ограничений, которые остановили доставку помощи, что привело к детским смертям от недоедания.

Война •   •  15772 просмотра
Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, возможности дальнего действия, потребности в вооружении и боеприпасах, совместное производство оружия и обеспечение свободы судоходства в Черном море.

Война •   •  16824 просмотра
Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Чехия больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за участия их стран во вторжении в Украину, за некоторыми исключениями для членов оппозиции, студентов и в гуманитарных случаях.

Война •   •  15554 просмотра
Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана

Чешская Республика собрала общую сумму, необходимую для закупки 800 000 снарядов для Украины. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке.

Война •   •  13935 просмотра
Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана

В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.

Общество •   •  14936 просмотра
В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе

Президент Зеленский обсудил с главой Службы внешней разведки Украины текущие угрозы и чувствительную международную работу, поблагодарив за глобальную поддержку Украины.

Война •   •  16405 просмотра
Зеленский провел совещание с руководителем внешней разведки: говорили о текущих угрозах и "чувствительной" международной работе