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ХАМАС гальмує переговори з Ізраїлем: бойовики відкинули нову угоду про припинення вогню й звільнення заручників

Київ • УНН

 • 28989 перегляди

ХАМАС відкинув нову угоду з Ізраїлем про шеститижневе припинення вогню і звільнення заручників, залишивши переговори в Каїрі без досягнення угоди через розбіжності щодо звільнення хворих і літніх в'язнів, яких утримує ХАМАС.

ХАМАС гальмує переговори з Ізраїлем: бойовики відкинули нову угоду про припинення вогню й звільнення заручників

ХАМАС відкинув нову угоду з Ізраїлем про шеститижневе припинення вогню та звільнення заручників. Ісламісти не погодилися звільнити хворих і літніх полонених. США заявили, що тягар за відсутність угоди щодо ізраїльських заручників лежить на палестинській групі бойовиків. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними видання ХАМАС у четвер залишив переговори в Каїрі щодо припинення вогню в Газі. США сподівались на досягнення домовленостей між сторонами, адже за кілька днів початок важливого ісламського посту Рамадану, але палестинська група бойовиків відмовила у звільненні ізраїльських заручників.

Reuters пише що Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного у відсутності згоди після чотирьох днів переговорів за посередництва Катару та Єгипту щодо забезпечення 40-денного припинення вогню на тлі побоювань, що насильство може посилитися під час мусульманського місяця посту.

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Єгипетські джерела безпеки повідомили, що переговори, які відбуватимуться без ізраїльської делегації в Каїрі, поновляться у неділю. Це крайній термін, встановлений посередниками для двох сторін, щоб відповісти на пропозицію про перемир’я.

Високопоставлені чиновники адміністрації США заявили, що відповідальність за укладання угоди щодо захоплення заручників лежить на ХАМАС. Вони пояснили затримку у домовленостях тим, що, за їх словами, ХАМАС досі не погодився звільнити хворих і літніх заручників.

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Представник ХАМАСу заявив Reuters, що Сполучені Штати співпрацюють з Ізраїлем і що такі коментарі вводять в оману. ХАМАС наполягає на тому, щоб угода про припинення вогню включала процес повного припинення війни. Зокрема представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив Reuters, що Ізраїль "перешкоджає" зусиллям укласти угоду про припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в четвер підтвердив намір продовжити військову кампанію в Газі.

Ізраїль раніше заявляв що вони наполягають на опублікуванні списку заручників, які ще живі та утримуються ХАМАСом у Газі.

Зайве говорити, що Ізраїль зробить усе можливе, щоб звільнити наших заручників... на жаль, каменем спотикання зараз є ХАМАС, який не повідомляє нам, хто живий і кого вони тримають під вартою.

 – речник ізраїльського уряду.

ХАМАС же ж заявляють, що не можуть надати список заручників, які ще живі без припинення вогню, оскільки заручники розкидані по всій зоні бойових дій.

Тому представники ХАМАС хочуть припинення вогню до звільнення заручників. Також вони вимагають аби ізраїльські сили залишили Газу, а всі жителі Гази отримали можливість повернутися до домівок, з яких вони втекли.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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