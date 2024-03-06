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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США тиснуть на ООН: вимагають звільнення заручників, які утримує ХАМАС

Київ • УНН

 • 39231 перегляди

США переглянули проект резолюції ООН, який пов'язує підтримку 6-тижневого припинення вогню в Газі. Америка вимагає звільнення всіх заручників, захоплених ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

США тиснуть на ООН: вимагають звільнення заручників, які утримує ХАМАС

США змушують ООН підтримати "негайне" припинення вогню в Газі для звільнення заручників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У вівторок Сполучені Штати переглянули проект резолюції Ради Безпеки ООН, щоб підтримати "негайне припинення вогню приблизно на шість тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників".

Проте Америка висловлює вимогу, щоб будь-яка підтримка припинення вогню була пов’язана із звільненням заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі.

Нагадаємо

Напад на Ізраїль 7 жовтня призвів до загибелі 1200 осіб та захоплення 253 заручників за даними ізраїльських владних структур.

ХАМАС прибув до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі та обмін заручниками – Reuters03.03.24, 14:15 • 31995 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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