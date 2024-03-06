США тиснуть на ООН: вимагають звільнення заручників, які утримує ХАМАС
Київ • УНН
США переглянули проект резолюції ООН, який пов'язує підтримку 6-тижневого припинення вогню в Газі. Америка вимагає звільнення всіх заручників, захоплених ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
США змушують ООН підтримати "негайне" припинення вогню в Газі для звільнення заручників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У вівторок Сполучені Штати переглянули проект резолюції Ради Безпеки ООН, щоб підтримати "негайне припинення вогню приблизно на шість тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників".
Проте Америка висловлює вимогу, щоб будь-яка підтримка припинення вогню була пов’язана із звільненням заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі.
Нагадаємо
Напад на Ізраїль 7 жовтня призвів до загибелі 1200 осіб та захоплення 253 заручників за даними ізраїльських владних структур.
ХАМАС прибув до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі та обмін заручниками – Reuters03.03.24, 14:15 • 31995 переглядiв