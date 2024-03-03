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ХАМАС прибув до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі та обмін заручниками – Reuters

Київ • УНН

 • 31995 перегляди

Делегація ХАМАС прибула до Каїру для переговорів про припинення вогню в Газі та обмін полоненими.

ХАМАС прибув до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі та обмін заручниками – Reuters

Делегація ХАМАС прибула до Каїра в неділю для важливих переговорів щодо припинення вогню в Газі та обмін полоненими. Попередньо оговорюється що сторони оголосять про припинення бойових дій на шість тижнів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Раніше у Вашингтоні заявили, що угода про припинення вогню вже готова, й схвалена Ізраїлем. Вона очікує лише підтвердження від бойовиків.

Однак палестинські чиновники інформації заявили Reuters, що після прибуття делегації ХАМАС угоди "ще немає". Більше того, за їхніми словами від ізраїльської сторони не було офіційного підтвердження навіть про участь її делегації у переговорах.

Одне з джерел, проінформоване про переговори, повідомило журналістам, що Ізраїль може триматися подалі від Каїра, доки ХАМАС не представить повний список заручників, які все ще живі. Цю вимогу, за словами палестинського джерела, ХАМАС відхиляв як передчасну.

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Відповідно до анонсу від США, ця угода принесе перше подовжене перемир'я у війні, що вирує вже п'ять місяців. Зазначається, що була лише одна тижнева пауза в листопаді.

Формат обміну заручниками попередньо обговорений як 10:100. Відповідно десятки заручників, яких утримують бойовики, будуть звільнені в обмін на сотні палестинців.

Також США обіцяє збільшити допомогу обложеній Газі, щоб врятувати життя палестинців, які опинилися на межі голоду. Бойові дії хочуть припинити, аби запобігти масштабному запланованому ізраїльському нападу на Рафах, де більше половини з 2,3 мільйона жителів Гази замкнені біля прикордонного паркану анклаву. Ізраїльські війська відступлять з деяких районів і дозволять жителям Гази повернутися в домівки, покинуті раніше під час війни.

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Журналісти зазначають, що ця угода залишає невирішеною долю понад половини з заручників-ізраїльтян, а саме ізраїльських чоловіків бойового віку, на яких ця угода не поширюється. Терористи ХАМАСУ обіцяють відпускати лише полонених жінок, дітей, старих і поранених.

Також пропонований США документ не задовольнить головну вимогу ХАМАС щодо припинення війни назавжди.

Єгипетські посередники припустили, що ці питання поки що можна відкласти. Та сподіваються, що вимоги обох сторін будуть вирішені на наступних етапах.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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