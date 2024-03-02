США: план для припинення вогню в Газі створений, тепер рішення за ХАМАС
Київ • УНН
Ізраїль погодився на запропоновані рамки припинення вогню і звільнення ув'язнених в Газі, але тепер вони мають бути прийняті ХАМАСом.
Ізраїль по суті схвалив рамки запропонованої угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі, і тепер справа за ХАМАСом — погодитися на цю угоду. Про це з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США в суботу, 2 жовтня, пише Associated Press, передає УНН.
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Зазначається, що наступного дня в Єгипті мають поновитися переговори задля досягнення угоди.
Як пише АР, міжнародні посередники вже кілька тижнів працюють над тим, щоб укласти угоду, яка призупинить бойові дії до початку священного для мусульман місяця Рамадан, що розпочнеться приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, також дозволить доставити допомогу сотням тисяч палестинців на півночі Гази, яким, як наголошують гуманітарні організації, загрожує голод.
Ізраїльтяни "більш-менш прийняли" пропозицію, яка передбачає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення ХАМАСом заручників, які вважаються вразливими, включно з хворими, пораненими, людьми похилого віку і жінками, сказав чиновник.
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