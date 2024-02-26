Армія Ізраїлю представила уряду план евакуації Рафаха
Київ • УНН
Ізраїльському військовому кабінету був представлений план евакуації палестинців з міста Рафах в Газі і надання гуманітарної допомоги на південь Гази, щоб запобігти мародерству.
Військово-політичному кабінету Ізраїлю представлено план евакуації палестинців із міста Рафах на півдні сектора Газа. Армія оборони також представила "майбутній оперативний план". Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Уряд також схвалив надання гуманітарної допомоги півдню сектору Газа, Вона доставлятиметься таким чином, щоб "запобігти грабежам, що сталися на півночі сектора Газа та в інших районах".
Беньямін Нетаньягу на початку лютого заявив про намір розпочати масштабну операцію у місті Рафах на кордоні з Єгиптом. Він доручив армії надати план евакуації населення та знищення батальйонів палестинського руху "Хамас". Держдеп США говорив, що операція стане катастрофою, якщо її проводити зараз. За даними ООН, у Рафасі через війну ховається 1,4 млн осіб.
До цього Нетаньяху припустив, що відкладе операцію в Рафаху, якщо сторони досягнуть угоди щодо заручників. Однак він зазначив неминучість операції.
Ізраїль погрожує розпочати наземною операцією в Рафаху до Рамадану19.02.24, 07:07 • 32809 переглядiв