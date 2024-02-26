Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха
Киев • УНН
Израильскому военному кабинету был представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах в Газе и предоставления гуманитарной помощи на юг Газы, чтобы предотвратить мародерство.
Военно-политическому кабинету Израиля представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах на юге сектора Газа. Армия обороны также представила "будущий оперативный план". Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Правительство также одобрило предоставление гуманитарной помощи югу сектора Газа, Она будет доставляться таким образом, чтобы "предотвратить грабежи, произошедшие на севере сектора Газа и в других районах".
Беньямин Нетаньяху в начале февраля заявил о намерении начать масштабную операцию в городе Рафах на границе с Египтом. Он поручил армии предоставить план эвакуации населения и уничтожения батальонов палестинского движения "Хамас". Госдеп США говорил, что операция станет катастрофой, если ее проводить сейчас. По данным ООН, в Рафасе из-за войны скрывается 1,4 млн человек.
До этого Нетаньяху предположил, что отложит операцию в Рафахе, если стороны достигнут соглашения по заложникам. Однако он отметил неизбежность операции.
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана19 февраля 2024, 05:07 • 30761 просмотр
Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха
Израильскому военному кабинету был представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах в Газе и предоставления гуманитарной помощи на юг Газы, чтобы предотвратить мародерство.
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