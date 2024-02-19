Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Израиль угрожает начать наземную операции в Рафахе перед Рамаданом.

Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

На конференции в Иерусалиме бывший министр обороны и член военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил, что Израиль готов начать наземную операцию в городе Рафах до наступления Рамадана, который начнется 10 марта. Условием для избежания этой операции является освобождение ХАМАС заложников, которых они еще держат под властью.

Добавим

Рамадан - священный месяц поста для мусульман, в этом году приходится на 10 марта.

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