Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой
Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля
Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.
Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.
900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции
На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.
На востоке Украины зафиксирована вражеская тактическая авиация
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу применения авиационного оружия в прифронтовых районах.
Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному
154 человека в санкт-петербурге были признаны виновными и приговорены к 14 суткам лишения свободы за участие в панихиде в честь оппозиционного политика Навального.
Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить санкции против рф, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также защиту судоходства в Красном море.
российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ
рф атаковала несколько украинских медиа-сайтов и опубликовала фейковые новости.