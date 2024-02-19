Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

На спутниковых снимках заметно значительную активность вдоль границы между Египтом и Газой, где ведутся масштабные строительные работы.

Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

По информации, на спутниковых снимках заметны крупные строительные работы вдоль границы Египта с Газой. Работы ведутся с целью создания буферной зоны для возможного размещения палестинских беженцев.

Неназванные источники в Египте сообщили, что строят изолированную зону с семиметровыми стенами в провинции Северный Синай, которая может быть использована как противодействие возможному израильскому наступлению на город Рафах в Газе.

Однако египетские власти публично отрицали любые отчеты о таких строительных мероприятиях.

Министр обороны Йоав Галлант также заявил, что Израиль "не намерен эвакуировать палестинских мирных жителей в Египет".

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С начала войны в Газе после нападения ХАМАС на Израиль Египет постоянно заявлял, что не откроет свою границу для беженцев.

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