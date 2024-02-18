Израиль продолжит наступление на Рафах, обеспечив при этом эвакуацию гражданского населения - Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу отверг призывы мировых лидеров отказаться от наземной операции в Рафахе, и заявил, что в противном случае это будет означать проигрыш в войне против ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, по сути говорят нам: "Проиграйте войну". Я не позволю этому случиться. Мы не поддадимся никакому давлению. - пообещал Нетаньяху.

Детали

О планах Израиля по решению вопроса с ХМАС Нетаньяху рассказал журналистам во время вечерней пресс-конференции в Иерусалиме, состоявшейся накануне.

По данным израильских СМИ сейчас Рафах, находящийся на границе Газы и Египта, является последним оплотом ХАМАС в анклаве. В то же время это является тем местом, куда сбежали более миллиона перемещенных палестинцев, чтобы укрыться от боев в других местах.

США и несколько западных союзников Израиля предупредили Иерусалим, что наступление на Рафах в нынешних условиях будет катастрофическим. Израиль, который заявил, что разработает план эвакуации гражданских лиц до того, как он войдет, считает, что он не сможет эффективно ограничить ХАМАС, не захватив Рафах, который находится на границе Газы с Египтом. Считается, что по крайней мере некоторые из 134 заложников, которых захватили в Газе, сейчас находятся в городе. Считается, что там также скрывается и руководство ХАМАСа.

Нетаньяху во время пресс-конференции также заявил, что предупредил президента США Джо Байдена о том, что Израиль будет воевать до "полной победы - и да, это включает действия в Рафахе". Но операция ЦАХАЛа в самом южном городе Газы, подчеркнул он, "очевидно" состоится только после того, как гражданские там будут иметь возможность "эвакуироваться в безопасные районы".

В ответ на вопрос The Times of Israel о том, существовали ли планы войти в самый южный город Газы раньше, в начале наземного наступления, и если да, то почему этот шаг не был предпринят тогда, Нетаньяху расширил информацию о правительственных усилиях, чтобы справиться с беженцами в Рафахе.

Я не буду вдаваться в детали наших планов, но есть много места к северу от Рафаха для эвакуации мирных жителей, которые там укрываются. Место для эвакуации будет,. - пообещал премьер-министр

И добавил, что проводить эвакуацию упорядоченно, и соответствующие указания уже переданы ЦАХАЛу.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль по просьбе Байдена отправил еще в начале недели делегацию в Каир, впрочем, в позиции ХАМАС "не произошло никаких изменений", поэтому "не было смысла [возвращаться] туда, пока мы не увидим изменений", - отметил израильский политик.

Премьер-министр также занял боевую позицию в отношении международных призывов к прогрессу по палестинскому государству. Нетаньяху заявил, что Израиль "не будет капитулировать перед международным диктатом" относительно будущего соглашения с палестинцами.

Соглашение будет достигнуто только в прямых переговорах между двумя сторонами, без предварительных условий. - сказал он,

Премьер подчеркнул, что в дальнейшем решительно будет выступать против одностороннего признания палестинской государственности.

Нетаньяху заявил, что после убийств 7 октября "не будет большей награды за террор", чем предоставление палестинцам государства, и что такой шаг "предотвратит любое будущее мирное соглашение".

Дополнительно

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что США и несколько арабских партнеров готовят детальный план всеобъемлющего мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который должен включать "твердый график" создания палестинского государства.

Члены партии Нетаньяху и министры на правом фланге его коалиции публично раскритиковали отчет, а один министр Ликуда призвал Израиль угрожать в ответ отменой соглашений Осло, которые собственно создали Палестинскую автономию.

Израильтяне утверждают, что атака 7 октября, во время которой около 1200 человек были убиты террористической группой ХАМАС, и еще 253 похищены и взяты в заложники, - все это развеяло для многих израильтян проблемы безопасности палестинской государственности.

Нетаньяху также добавил, что вскоре министерство обороны обнародует четкое заявление о ситуации с безопасностью в приграничных общин Газы, которые пострадали 7 октября, и могут ли они безопасно вернуться в свои дома.

Никогда не бывает ситуации "нет опасности. Но опасность наземного вторжения, подобного тому, что произошло 7 октября, нереальна, это вам понятно. ХАМАС глубоко в туннелях. Кто-то всегда может пролезть через забор. Но такое массовое военное вторжение террористов не рассматривается. И мы не позволим этому повториться. - заявил Нетаньяху.

Что касается минометного, ракетного и ракетного огня, то "это всегда возможно", признал он, добавив, что Израиль уничтожил "большую долю" потенциала ХАМАС в этом отношении.

"Я не говорю, что такой пожар невозможен", - сказал он, но он ожидает, что любые подобные инциденты будут минимальными.