Ізраїль продовжить наступ на Рафах, забезпечивши при цьому евакуацію цивільного населення - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в суботу відкинув заклики світових лідерів відмовитись від наземної операції в Рафаху, та заявив, що в протилежному випадку це означатиме програш у війні проти ХАМАС. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Ті, хто хоче перешкодити нам діяти в Рафаху, по суті кажуть нам: "Програйте війну". Я не дозволю цьому статися. Ми не піддамося жодному тиску. — пообіцяв Нетаньяху.

Деталі

Про плани Ізраїлю щодо вирішення питання із ХМАС Нетаньяху розповів журналістам під час вечірньої прес-конференції в Єрусалимі, що відбулась напередодні.

За даними ізраїльських ЗМІ нині Рафах, що знаходиться на кордоні Гази та Єгипту, є останнім оплотом ХАМАС в анклаві. В той же час це є тим місцем, куди втекли більше мільйона переміщених палестинців, щоб сховатися від боїв деінде.

США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. Ізраїль, який заявив, що розробить план евакуації цивільних осіб до того, як він увійде, вважає, що він не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах, який знаходиться на кордоні Гази з Єгиптом. Вважається, що принаймні деякі з 134 заручників, яких захопили в Газі, зараз знаходяться в місті. Вважається, що там також переховується й керівництво ХАМАСу.

Нетаньяху під час прес-конференції також заявив, що попердив президента США Джо Байдена про те що Ізраїль воюватиме до "повної перемоги — і так, це включає дії в Рафаху". Але операція ЦАХАЛу у найпівденнішому місті Гази, підкреслив він, "очевидно" відбудеться лише після того, як цивільні там матимуть можливість "евакуюватися в безпечні райони".

У відповідь на запитання The Times of Israel про те, чи існували плани увійти в найпівденніше місто Гази раніше, на початку наземного наступу, і якщо так, то чому цей крок не було зроблено тоді, Нетаньяху розширив інформацію про уряд. зусилля, щоб впоратися з біженцями в Рафаху.

Я не буду вдаватися в деталі наших планів, але є багато місця на північ від Рафаху для евакуації мирних жителів, які там укриваються. Місце для евакуації буде,. – пообіцяв прем’єр-міністр

Та додав, що проводити евакуацію впорядковано, і відповідні вказівки вже передані ЦАХАЛу.

Нетаньяху також повідомив, що Ізраїль на прохання Байдена відправив ще на початку тижня делегацію до Каїра, втім у позиції ХАМАС "не відбулося жодних змін", тому "не було сенсу [повертатися] туди, доки ми не побачимо змін", - зауважив ізраїльський політик.

Прем'єр-міністр також зайняв бойову позицію щодо міжнародних закликів до прогресу щодо палестинської держави. Нетаньяху заявив, що Ізраїль "не капітулюватиме перед міжнародним диктатом" щодо майбутньої угоди з палестинцями.

Угода буде досягнута тільки в прямих переговорах між двома сторонами, без попередніх умов. - сказав він,

Прем'єр підкреслив, що у надалі рішуче виступатиме проти одностороннього визнання палестинської державності.

Нетаньяху заявив, що після вбивств 7 жовтня "не буде більшої нагороди за терор", ніж надання палестинцям держави, і що такий крок "запобігтиме будь-якій майбутній мирній угоді".

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Минулого тижня газета The Washington Post повідомила, що США та кілька арабських партнерів готують детальний план всеосяжної мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями, що має включати "твердий графік" створення палестинської держави.

Члени партії Нетаньяху та міністри на правому фланзі його коаліції публічно розкритикували звіт, а один міністр Лікуду закликав Ізраїль погрожувати у відповідь скасуванням угод Осло, що власне створили Палестинську автономію.

Ізраїльтяни стверджують, що атака 7 жовтня, під час якої близько 1200 людей були вбиті терористичною групою ХАМАС, та ще 253 викрадені та взяті в заручники, – все це розвіяло для багатьох ізраїльтян проблеми безпеки палестинської державності.

Нетаньяху також додав, що незабаром міністерство оборони оприлюднить чітку заяву щодо ситуації з безпекою в прикордонних громад Гази, які постраждали 7 жовтня, та чи можуть вони безпечно повернутися до своїх домівок.

Ніколи не буває ситуації "немає небезпеки. Але небезпека наземного вторгнення, подібного до того, що сталося 7 жовтня, нереальна, це вам зрозуміло. ХАМАС глибоко в тунелях. Хтось завжди може пролізти через паркан. Але таке масове військове вторгнення терористів не розглядається. І ми не дозволимо цьому повторитися. — заявив Нетаньяху.

Що стосується мінометного, ракетного та ракетного вогню, то "це завжди можливо", визнав він, додавши, що Ізраїль знищив "велику частку" потенціалу ХАМАС у цьому відношенні.

"Я не кажу, що така пожежа неможлива", - сказав він, але він очікує, що будь-які подібні інциденти будуть мінімальними.