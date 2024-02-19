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Супутникові знімки показують масштабне будівництво вздовж кордону між Єгиптом і Газою

Супутникові знімки показують масштабне будівництво вздовж кордону між Єгиптом і Газою

Київ • УНН

 • 38298 перегляди

Супутникові знімки показують, що Єгипет проводить масштабні будівельні роботи вздовж свого кордону з Газою з метою створення ізольованої буферної зони для можливих палестинських біженців. Проте Єгипет публічно заперечив будь-які подібні приготування.

На супутникових знімках помітно значну активність вздовж кордону між Єгиптом та Газою, де ведуться масштабні будівельні роботи.

Про це повідомляє BBC News, передає УНН.

Деталі

За інформацією, на супутникових знімках помітні великі будівельні роботи вздовж кордону Єгипту з Газою. Роботи ведуться з метою створення буферної зони для можливого розміщення палестинських біженців.

Неназвані джерела в Єгипті повідомили, що будують ізольовану зону з семиметровими стінами в провінції Північний Синай, яка може бути використана як протидія можливому ізраїльському наступу на місто Рафах у Газі.

Однак єгипетські влади публічно заперечили будь-які звіти про такі будівельні заходи.

Міністр оборони Йоав Галлант також заявив, що Ізраїль "не має наміру евакуювати палестинських мирних жителів до Єгипту".

Додамо

З початку війни в Газі після нападу ХАМАС на Ізраїль Єгипет постійно заявляв, що не відкриє свій кордон для біженців.

Ізраїль продовжить наступ на Рафах, забезпечивши при цьому евакуацію цивільного населення - Нетаньяху18.02.24, 15:30 • 37994 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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yoav-gallantЙоав Галант
rafakhРафах
yehypetЄгипет
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