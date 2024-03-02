США: план для прекращения огня в Газе создан, теперь решение за ХАМАС
Израиль согласился на предложенные рамки прекращения огня и освобождения заключенных в Газе, но теперь они должны быть приняты ХАМАСом.
Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе
Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.
В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф
Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.
В Винницкой области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101
Правоохранители и спасатели в Винницкой области обезвредили остатки российской крылатой ракеты, которая не сдетонировала при падении.
США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для жителей Газы
США впервые сбросили помощь жителям сектора Газа, используя три самолета C-130, сбросив палестинцам более 35 000 пайков.
Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS
Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.
россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки по всему фронту и наносят авиаудары по позициям противника.
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы
Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.
Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии
Президент Украины заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.
Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.