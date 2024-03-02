США: план для прекращения огня в Газе создан, теперь решение за ХАМАС

Израиль по сути одобрил рамки предложенного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, и теперь дело за ХАМАСом - согласиться на это соглашение. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США в субботу, 2 октября, пишет Associated Press, передает УНН.

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Отмечается, что на следующий день в Египте должны возобновиться переговоры для достижения соглашения.

Как пишет АР, международные посредники уже несколько недель работают над тем, чтобы заключить соглашение, которое приостановит боевые действия до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется примерно 10 марта. Соглашение, вероятно, также позволит доставить помощь сотням тысяч палестинцев на севере Газы, которым, как отмечают гуманитарные организации, грозит голод.

Израильтяне "более-менее приняли" предложение, которое предусматривает шестинедельное прекращение огня, а также освобождение ХАМАСом заложников, которые считаются уязвимыми, включая больных, раненых, стариков и женщин, сказал чиновник.

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