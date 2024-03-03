ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters

Делегация ХАМАС прибыла в Каир в воскресенье для важных переговоров о прекращении огня в Газе и обмен пленными. Предварительно оговаривается что стороны объявят о прекращении боевых действий на шесть недель. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее в Вашингтоне заявили, что соглашение о прекращении огня уже готово, и одобрено Израилем. Оно ожидает лишь подтверждения от боевиков.

Однако палестинские чиновники информации заявили Reuters, что после прибытия делегации ХАМАС соглашения "еще нет". Более того, по их словам, от израильской стороны не было официального подтверждения даже об участии ее делегации в переговорах.

Один из источников, проинформированный о переговорах, сообщил журналистам, что Израиль может держаться подальше от Каира, пока ХАМАС не представит полный список заложников, которые все еще живы. Это требование, по словам палестинского источника, ХАМАС отклонял как преждевременное.

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Иерусалиме за освобождение израильских заложников

Дополнительно

Согласно анонсу от США, это соглашение принесет первое удлиненное перемирие в войне, которая бушует уже пять месяцев. Отмечается, что была лишь одна недельная пауза в ноябре.

Формат обмена заложниками предварительно оговорен как 10:100. Соответственно десятки заложников, которых удерживают боевики, будут освобождены в обмен на сотни палестинцев.

Также США обещает увеличить помощь осажденной Газе, чтобы спасти жизни палестинцев, оказавшихся на грани голода. Боевые действия хотят прекратить, чтобы предотвратить масштабное запланированное израильское нападение на Рафах, где более половины из 2,3 миллиона жителей Газы заперты у пограничного забора анклава. Израильские войска отступят из некоторых районов и позволят жителям Газы вернуться в дома, покинутые ранее во время войны.

ЕС выплатит 50 миллионов евро агентству ООН по делам палестинцев

Журналисты отмечают, что это соглашение оставляет нерешенной судьбу более половины из заложников-израильтян, а именно израильских мужчин боевого возраста, на которых это соглашение не распространяется. Террористы ХАМАСа обещают отпускать только пленных женщин, детей, стариков и раненых.

Также предлагаемый США документ не удовлетворит главное требование ХАМАС о прекращении войны навсегда.

Египетские посредники предположили, что эти вопросы пока можно отложить. И надеются, что требования обеих сторон будут решены на следующих этапах.