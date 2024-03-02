Тысячи людей вышли на демонстрацию в Иерусалиме за освобождение израильских заложников

В субботу около 15-20 тысяч человек вышли на демонстрацию в Иерусалиме после четырех дней марша в город. Демонстранты требуют вернуть домой заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября, пишут Times of Israel и Hareetz, передает УНН.

Детали

Марш начался в среду вблизи сектора Газа, неподалеку от места нападения ХАМАС. По дороге толпа увеличилась.

Считается, что ХАМАС все еще имеет около 130 заложников в Газе.

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