Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  33545 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  149767 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  185897 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  172664 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  198447 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  214030 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  188476 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  205488 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  381542 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  338668 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые

Трое палестинских нападавших открыли огонь возле контрольно-пропускного пункта вблизи Иерусалима, убив одного израильтянина и ранив еще 11.

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Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые

В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек

Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.

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В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины

В феврале четыре украинские атомные электростанции принимали очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии для мониторинга безопасности в условиях войны россии в Украине.

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В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины

Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus

Канцлер Германии поддерживает предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия, но все еще отказывается от передачи крылатых ракет Taurus.

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За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.

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Спикер Палаты представителей США поддерживает Украину, а промедление есть из-за сложной "политической ситуации" - конгрессмен

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Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

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Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.

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Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.

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Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший