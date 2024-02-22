Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые

Возле Иерусалима неподалеку контрольно-пропускного пункта произошел теракт. Трое нападавших открыли огонь по людям, которые стояли в очереди на автодороге. Известно об одном погибшем и 11 раненых. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как сообщается, три палестинских боевика открыли огонь возле контрольно-пропускного пункта между Иерусалимом и городом поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан утром в четверг.

Стреляли из автоматического оружия по израильтянам, которые стояли в пробке, направляясь в Иерусалим, за несколько сотен метров до контрольно-пропускного пункта Аз-Зааем, недалеко от одноименного города на Западном берегу реки Иордан.

По словам медиков, в результате стрельбы погиб мужчина в возрасте около 20 лет. Кроме того, 11 человек получили ранения.

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