Теракт возле Иерусалима: нападавшие открыли огонь по израильтянам, есть погибший и раненые
Трое палестинских нападавших открыли огонь возле контрольно-пропускного пункта вблизи Иерусалима, убив одного израильтянина и ранив еще 11.
В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек
Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.
В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины
В феврале четыре украинские атомные электростанции принимали очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии для мониторинга безопасности в условиях войны россии в Украине.
Шольц продолжает отвергать идею предоставления Украине ракет Taurus
Канцлер Германии поддерживает предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия, но все еще отказывается от передачи крылатых ракет Taurus.
Украинцы собрали первый миллион на Sea Baby за 6 минут
За первые 6 минут украинцы собрали 1 миллион гривен на Sea Baby для Службы безопасности Украины после того, как они доказали свою эффективность в атаке на российские корабли в Черном море.
Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград
Литва запретила высадку и посадку пассажиров на пограничных переходах с калининградской областью транзитными поездами.
Спикер Палаты представителей США поддерживает Украину, а промедление есть из-за сложной "политической ситуации" - конгрессмен
Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает Украину, а задержка с предоставлением помощи связана со сложной политической ситуацией в Палате представителей Конгресса США.
Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций
Одесская область стала излюбленным местом для международных делегаций благодаря развитой инфраструктуре для приема иностранных гостей, экономическому и историческому значению, а также представительству интересов разных стран в Черноморском регионе.
Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам
Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.
Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший
Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.