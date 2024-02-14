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На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт

На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 11:14  •  5401 просмотра

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Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.

Национальная иранская газовая корпорация (NIGC) сообщила о "террористической диверсии" на двух магистральных газопроводах в провинциях Чахармахал и Бахтиари на юго-западе Ирана, а также в южной провинции Фарс, передает УНН, с ссылкой на агентство IRNA. 

Детали

По данным иранского правительства, крупнейшая сеть газопроводов Ирана стала объектом диверсий террористов. Как заявил министр нефти Джавад Оджи в эфире государственного телевидения, в среду вечером сообщил о взрывах в южной провинции Фарс и на важном газопроводе в провинциях Чахармахал и Бахтиари, примерно в 400 километрах к югу от столицы Тегерана.

Мы ожидали таких диверсий вокруг годовщины иранской революции

- сказал он, имея в виду 11 февраля.

 По словам министра нефти, кратковременные отключения происходят только в селах вблизи поврежденного трубопровода.

Оуджи вспомнил о подобном инциденте, произошедшем в 2011 году, который, по его словам, был актом саботажа, повлекшим временное отключение газа в четырех разных регионах страны.

Руководитель Центра национальной сети газопроводов Саид Агли в интервью государственному телевидению охарактеризовал инциденты как теракт.

Дополнение

По данным правительства, Исламская Республика неоднократно становилась объектом диверсионных актов. Недавно, в декабре, хакеры атаковали общенациональную платежную систему на автозаправочных станциях. Ядерная программа Ирана также была объектом саботажа в прошлом. Время от времени случаются также перебои в работе газо- и нефтепроводов.

В декабре Иран казнил пятерых человек, которых он обвинил в том, что они были диверсантами, связанными с израильской разведывательной службой "Моссад".

Напомним,

УНН сообщал, что на главном газопроводе Ирана - в Боруджени - произошел мощный взрыв.

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