На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт
Киев • УНН
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
Национальная иранская газовая корпорация (NIGC) сообщила о "террористической диверсии" на двух магистральных газопроводах в провинциях Чахармахал и Бахтиари на юго-западе Ирана, а также в южной провинции Фарс, передает УНН, с ссылкой на агентство IRNA.
Детали
По данным иранского правительства, крупнейшая сеть газопроводов Ирана стала объектом диверсий террористов. Как заявил министр нефти Джавад Оджи в эфире государственного телевидения, в среду вечером сообщил о взрывах в южной провинции Фарс и на важном газопроводе в провинциях Чахармахал и Бахтиари, примерно в 400 километрах к югу от столицы Тегерана.
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По словам министра нефти, кратковременные отключения происходят только в селах вблизи поврежденного трубопровода.
Оуджи вспомнил о подобном инциденте, произошедшем в 2011 году, который, по его словам, был актом саботажа, повлекшим временное отключение газа в четырех разных регионах страны.
Руководитель Центра национальной сети газопроводов Саид Агли в интервью государственному телевидению охарактеризовал инциденты как теракт.
Дополнение
По данным правительства, Исламская Республика неоднократно становилась объектом диверсионных актов. Недавно, в декабре, хакеры атаковали общенациональную платежную систему на автозаправочных станциях. Ядерная программа Ирана также была объектом саботажа в прошлом. Время от времени случаются также перебои в работе газо- и нефтепроводов.
В декабре Иран казнил пятерых человек, которых он обвинил в том, что они были диверсантами, связанными с израильской разведывательной службой "Моссад".
Напомним,
УНН сообщал, что на главном газопроводе Ирана - в Боруджени - произошел мощный взрыв.
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На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
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