На кількох газопроводах в Ірані відбулась серія вибухів, влада кваліфікувала інциденти як теракт

ukenru
19:41 • 38258 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88859 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112283 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114403 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228773 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155440 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146038 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132408 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121669 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112848 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
76 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134591 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110323 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52213 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45048 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46609 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228773 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384589 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439957 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448384 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112283 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130288 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124494 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98360 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107660 перегляди
Актуальне
На кількох газопроводах в Ірані відбулась серія вибухів, влада кваліфікувала інциденти як теракт

На кількох газопроводах в Ірані відбулась серія вибухів, влада кваліфікувала інциденти як теракт

Київ • УНН

 • 20959 перегляди

Вибухи на кількох газопроводах в Ірані були кваліфіковані владою як терористичний акт.

Національна іранська газова корпорація (NIGC) повідомила про "терористичну диверсію" на двох магістральних газопроводах у провінціях Чахармахал і Бахтіарі на південному заході Ірану, а також у південній провінції Фарс, передає УНН, із посиланням на агентство IRNA. 

Деталі

За даними іранського уряду, найбільша мережа газопроводів Ірану стала об'єктом диверсій терористів. Як заявив міністр нафти Джавад Оджі в ефірі державного телебачення, у середу ввечері повідомив про вибухи в південній провінції Фарс та на важливому газопроводі в провінціях Чахармахал і Бахтіарі, приблизно за 400 кілометрів на південь від столиці Тегерана.

Ми очікували таких диверсій навколо річниці іранської революції

- сказав він, маючи на увазі 11 лютого.

 За словами міністра нафти, короткочасні відключення відбуваються лише в селах поблизу пошкодженого трубопроводу.

Оуджі згадав про подібний інцидент, що стався у 2011 році, який, за його словами, був актом саботажу, що спричинив тимчасове відключення газу в чотирьох різних регіонах країни.

Керівник Центру національної мережі газопроводів Саїд Аглі в інтерв'ю державному телебаченню охарактеризував інциденти як теракт.

Доповнення

За даними уряду, Ісламська Республіка неодноразово ставала об'єктом диверсійних актів. Нещодавно, у грудні, хакери атакували загальнонаціональну платіжну систему на автозаправних станціях. Ядерна програма Ірану також була об'єктом саботажу в минулому. Час від часу трапляються також перебої в роботі газо- і нафтопроводів.

У грудні Іран стратив п'ятьох людей, яких він звинуватив у тому, що вони були диверсантами, пов'язаними з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад".

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на головному газопроводі Ірану – у Боруджені – стався потужний вибух.

Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60