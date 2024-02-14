На кількох газопроводах в Ірані відбулась серія вибухів, влада кваліфікувала інциденти як теракт
Київ • УНН
Вибухи на кількох газопроводах в Ірані були кваліфіковані владою як терористичний акт.
Національна іранська газова корпорація (NIGC) повідомила про "терористичну диверсію" на двох магістральних газопроводах у провінціях Чахармахал і Бахтіарі на південному заході Ірану, а також у південній провінції Фарс, передає УНН, із посиланням на агентство IRNA.
Деталі
За даними іранського уряду, найбільша мережа газопроводів Ірану стала об'єктом диверсій терористів. Як заявив міністр нафти Джавад Оджі в ефірі державного телебачення, у середу ввечері повідомив про вибухи в південній провінції Фарс та на важливому газопроводі в провінціях Чахармахал і Бахтіарі, приблизно за 400 кілометрів на південь від столиці Тегерана.
Ми очікували таких диверсій навколо річниці іранської революції
За словами міністра нафти, короткочасні відключення відбуваються лише в селах поблизу пошкодженого трубопроводу.
Оуджі згадав про подібний інцидент, що стався у 2011 році, який, за його словами, був актом саботажу, що спричинив тимчасове відключення газу в чотирьох різних регіонах країни.
Керівник Центру національної мережі газопроводів Саїд Аглі в інтерв'ю державному телебаченню охарактеризував інциденти як теракт.
Доповнення
За даними уряду, Ісламська Республіка неодноразово ставала об'єктом диверсійних актів. Нещодавно, у грудні, хакери атакували загальнонаціональну платіжну систему на автозаправних станціях. Ядерна програма Ірану також була об'єктом саботажу в минулому. Час від часу трапляються також перебої в роботі газо- і нафтопроводів.
У грудні Іран стратив п'ятьох людей, яких він звинуватив у тому, що вони були диверсантами, пов'язаними з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад".
Нагадаємо
УНН повідомляв, що на головному газопроводі Ірану – у Боруджені – стався потужний вибух.
Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.