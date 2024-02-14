На головному газопроводі Ірану стався сильний вибух
Київ • УНН
На магістральному газопроводі Ірану в місті Боруджен стався потужний вибух.
На головному газопроводі Ірану – у Боруджені – стався потужний вибух. Інформація про це з'явилася у соціальних мережах. Також про це повідомляє іранське інформаційне агентство Mehr з посиланням на пожежні служби республіки, передає УНН.
Деталі
Потужний вибух та пожежа на головному газопроводі Ірану. Найпотужніший смолоскип палає на південному заході країни в місті Боруджен
Вибух та його наслідки виявилися настільки масштабними, що їх можна було побачити з відстані до 60 кілометрів.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Ділянка газопроводу, що вибухнула, є головною артерією, за якою природний газ надходить з нафтопереробних заводів Перської затоки у великі іранські міста, включаючи Тегеран, Ісфахан і Кум.
Іран проведе спільні військово-морські навчання з росією та Китаєм06.02.24, 12:10 • 21657 переглядiв