На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

На главном газопроводе Ирана - в Боруджени - произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях. Также об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики, передает УНН.

Детали

Мощный взрыв и пожар на главном газопроводе Ирана. Самый мощный факел пылает на юго-западе страны в городе Боруджен говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

Взрыв и его последствия оказались настолько масштабными, что их можно было увидеть с расстояния до 60 километров.

По предварительной информации, жертв нет.

Взорвавшийся участок газопровода является главной артерией, по которой природный газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива в крупные иранские города, включая Тегеран, Исфахан и Кум.

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