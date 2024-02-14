На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  102065 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  157069 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  185848 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  183766 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  289577 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  337601 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  275947 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303796 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326777 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256873 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tegeranТегеран
iranИран
Loading...
Новости по теме

На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.

Новости Мира •   •  433 просмотра
На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

Российские войска обстреляли 5-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив 4 человек, в том числе 2 детей.

Война •   •  980 просмотра
Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы

Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.

Война •   •  1208 просмотра
Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.

Война •   •  1929 просмотра
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

Министра обороны США выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы после лечения проблем с мочевым пузырем и вернется к работе в Пентагоне позже на этой неделе, восстанавливаясь дистанционно из дома.

Здоровье •   •  2191 просмотра
Министра обороны США выписали из больницы

Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины

Министр Кубраков встретился с представителями Банка развития Совета Европы, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, чтобы обсудить вопросы финансирования проектов по восстановлению жилья, инфраструктуры и транспорта в Украине.

Экономика •   •  3534 просмотра
Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины

Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку

Хуан Гонсалес, главный советник Байдена по вопросам Латинской Америки, уходит в отставку, что может осложнить усилия США в переговорах по демократическим реформам в Венесуэле в обмен на ослабление санкций.

Новости Мира •   •  3155 просмотра
Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку

Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern

Йоко Оно представляет интерактивную ретроспективу своей 70-летней карьеры. В лондонском Тейт Модерн выставка художницы и активистки будет доступна с пятницы 15 февраля. На ней мастерица представит работы собранные за ее 70-летнюю карьеру. В частности, обещают выставить и работы, сделанные с Битлами.

Культура •   •  3763 просмотра
Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern

Правительство реорганизовало два научных института

Кабинет Министров Украины одобрил слияние Института физической оптики с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Научно-исследовательского института украиноведения с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко с целью оптимизации научных учреждений.

Экономика •   •  7381 просмотра
Правительство реорганизовало два научных института

Спикер Джонсон не будет выносить на голосование законопроект о помощи Украине - СМИ

Спикер Джонсон заявил, что не будет проводить голосование по законопроекту о помощи Украине, поскольку Палата представителей сосредоточена на соблюдении сроков выделения ассигнований.

Политика •   •  14229 просмотра
Спикер Джонсон не будет выносить на голосование законопроект о помощи Украине - СМИ