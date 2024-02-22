Теракт біля Єрусалиму: нападники відкрили вогонь по ізраїльтянах, є загиблий та поранені
Київ • УНН
Троє палестинських нападників відкрили вогонь біля контрольно-пропускного пункту поблизу Єрусалиму, вбивши одного ізраїльтянина і поранивши ще 11.
Біля Єрусалиму неподалік контрольно-пропускного пункту стався теракт. Троє нападників відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі на автодорозі. Відомо про одного загиблого та 11 поранених. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Як повідомляється, три палестинські боєвики відкрили вогонь біля контрольно-пропускного пункту між Єрусалимом і містом поселення Маале-Адумім на Західному березі річки Йордан вранці в четвер.
Стріляли з автоматичної зброї по ізраїльтянах, які стояли в пробці, прямуючи до Єрусалиму, за кілька сотень метрів до контрольно-пропускного пункту Аз-Зааєм, недалеко від однойменного міста на Західному березі річки Йордан.
За словами медиків, у результаті стрілянини загинув чоловік віком близько 20 років. Крім того, 11 людей отримали поранення.
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