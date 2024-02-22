Теракт біля Єрусалиму: нападники відкрили вогонь по ізраїльтянах, є загиблий та поранені

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11285 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74928 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157134 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155446 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127724 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134620 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86252 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93507 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99113 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89817 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4496 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7614 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6746 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6844 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

20:43 • 3598 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155444 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225235 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374409 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310605 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4514 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15360 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32184 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28948 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127723 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Теракт біля Єрусалиму: нападники відкрили вогонь по ізраїльтянах, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 25611 перегляди

Троє палестинських нападників відкрили вогонь біля контрольно-пропускного пункту поблизу Єрусалиму, вбивши одного ізраїльтянина і поранивши ще 11.

Теракт біля Єрусалиму: нападники відкрили вогонь по ізраїльтянах, є загиблий та поранені

Біля Єрусалиму неподалік контрольно-пропускного пункту стався теракт. Троє нападників відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі на автодорозі. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.  Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, три палестинські боєвики відкрили вогонь біля контрольно-пропускного пункту між Єрусалимом і містом поселення Маале-Адумім на Західному березі річки Йордан вранці в четвер.

Стріляли з автоматичної зброї по ізраїльтянах, які стояли в пробці, прямуючи до Єрусалиму, за кілька сотень метрів до контрольно-пропускного пункту Аз-Зааєм, недалеко від однойменного міста на Західному березі річки Йордан.

За словами медиків, у результаті стрілянини загинув чоловік віком близько 20 років.  Крім того, 11 людей отримали поранення.

На кількох газопроводах в Ірані відбулась серія вибухів, влада кваліфікувала інциденти як теракт14.02.24, 13:14 • 20961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Єрусалим
Іран
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13