Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Єрусалимі за звільнення ізраїльських заручників
Київ • УНН
Тисячі людей пройшли маршем в Єрусалимі, вимагаючи звільнення ізраїльських заручників, які все ще утримуються в Газі ХАМАСом після нападу 7 жовтня.
У суботу близько 15-20 тисяч людей вийшли на демонстрацію Єрусалимі після чотирьох днів маршу до міста. Демонстранти вимагають повернути додому заручників, захоплених ХАМАСом 7 жовтня, пишуть Times of Israel і Hareetz, передає УНН.
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Марш почався в середу поблизу сектора Газа, неподалік від місця нападу ХАМАС. По дорозі натовп збільшився.
Вважається, що ХАМАС все ще має близько 130 заручників у Газі.
Теракт біля Єрусалиму: нападники відкрили вогонь по ізраїльтянах, є загиблий та поранені22.02.24, 11:24 • 25611 переглядiв