ЕС выплатит 50 миллионов евро агентству ООН по делам палестинцев

ЕС заплатит палестинскому агентству ООН 50 миллионов евро.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия объявила о выплате 50 миллионов евро Агентству ООН по вопросам палестинских беженцев (БАПОР).

Однако 32 миллиона евро будут задержаны до рассмотрения обвинений в отношении 12 сотрудников, которые, по утверждению Израиля, участвовали в октябрьских нападениях - 7 атак на израильскую территорию.

Добавим

Также ЕС заявил об увеличении общей помощи на 68 миллионов евро в этом году, направленной на нужды мирных жителей, оказавшихся в "ужасных условиях" во время военного конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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