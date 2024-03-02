ЕС выплатит 50 миллионов евро агентству ООН по делам палестинцев
ЕС выплатит 50 миллионов евро БАПОР, но удержит 32 миллиона до завершения расследования обвинений против 12 сотрудников, которых Израиль обвиняет в участии в октябрьских нападениях.
россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине
Оккупанты демонтируют оборудование с двух угольных шахт в Луганской области и вывозят его в РФ.
В результате нападения россиян на Одессу погиб один человек
Один человек погиб в результате нападения рф на Одессу, сообщил глава Одесской областной военной администрации.
Атака в Одессе: 7 пострадавших, среди них - трехлетний мальчик
В результате атаки российского беспилотника на Одессу пострадали семь гражданских лиц, в том числе 3-летний мальчик, который получил травму ноги.
рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома
Пожилой мужчина погиб, когда вражеские войска уничтожили его частный дом в селе Великий Бурлук Харьковской области Украины.
Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома
По предварительным данным, удары российских беспилотников в Одессе, Украина, привели к жертвам среди гражданского населения, в том числе одного ребенка, а также к повреждению жилых домов.
В Президентском дворце Тайваня застрелился военнослужащий
Вооруженный военный охранник выстрелил себе в голову во время дежурства в Офисе Президента Тайваня.
Воздушные силы обнаружили движение КАБы на север Сумщины
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении управляемых авиационных бомб вблизи Сумской области.
ВСУ отбили атаку возле Табаевки, войска рф вошли в Ивановское и Новомихайловку - DeepState
Вооруженные силы Украины отбили российскую атаку под Табаевкой, но российские войска продвинулись к Ивановскому и Новомихайловке, в то время как линия соприкосновения сместилась в Георгиевке.
Приближение "шахедов": зафиксирована угроза в Николаевской и Одесской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что несколько групп беспилотников Shahed иранского производства движутся в направлении Николаевской и Одесской областей.