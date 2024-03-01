Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии

По подтверждению Норвегии, Израиль передал ПА 114 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Норвегии сообщило, что в рамках соглашения о высвобождении замороженных налоговых средств Палестинская администрация (ПА) от Израиля 407 миллионов шекелей = 114 миллионов долларов.

Напомним

18 февраля Норвегия объявила о своем согласии помочь в переводе средств, предназначенных для Палестинской администрации, которые (в соответствии с временными мирными соглашениями, заключенными в 1990-х годах), министерство финансов Израиля собирает от палестинского населения в качестве налога и ежемесячно перечисляет их Палестинской администрации.

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