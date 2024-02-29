Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

Минздрав Газы сообщает о более 30 тысячах погибших в войне с Израилем. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Газы, которое находится под контролем организации ХАМАС, объявило о гибели более 30 000 человек в результате военных действий в регионе.

По информации, только за прошедшие сутки в результате конфликта погибли по меньшей мере 79 человек.

Напомним

Конфликт между Израилем и Газой разразился после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к серьезным напряжениям в регионе.

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