Налічується понад 30 тисяч загиблих у війні між Газою та Ізраїлем - МОЗ Гази
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я Гази поінформувало про понад 30 000 загиблих внаслідок конфлікту з Ізраїлем, за даними ХАМАС, причому лише вчора було вбито щонайменше 79 осіб.
МОЗ Гази повідомляє про понад 30 тисяч загиблих у війні з Ізраїлем. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Міністерство охорони здоров'я Гази, яке перебуває під контролем організації ХАМАС, оголосило про загибель понад 30 000 людей внаслідок воєнних дій в регіоні.
За інформацією, лише минулої доби внаслідок конфлікту загинули щонайменше 79 осіб.
Нагадаємо
Конфлікт між Ізраїлем та Газою вибухнув після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, що призвело до серйозних напруг у регіоні.
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