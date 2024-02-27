ЦАХАЛ виявив 10-кілометровий тунель під лікарнею та університетом на півночі Гази
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю виявила 10-кілометрову мережу тунелів під лікарнею та університетом на півночі Гази, які використовувалися бойовиками ХАМАС для перевезення бойовиків і зброї між містом Газа і центральними таборами.
Армія оборони Ізраїлю виявила велику мережу тунелів ХАМАС у центральній і північній частині які, проходять під лікарнею та університетом. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.
Війська елітного бойового інженерного підрозділу "Яхалом", піхотної бригади "Нахаль" та інших сил 162-ї дивізії нещодавно здійснили рейд на підземні ходи, перш ніж їх зруйнували,
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Зазначається, що мережа тунелів довжиною понад 10 кілометрів проходить під лікарнею Турецько-Палестинської дружби та сусіднім університетом і сягає району Зейтун у місті Газа.
Тунель використовувався бойовиками ХАМАС як в місті Газа, так і в центральних таборах для переміщення бойовиків між цими районами.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що в тунелях виявлено житлові приміщення, ванні кімнати та склади зброї, а також тіла кількох бойовиків ХАМАС.
Основні ділянки мережі тунелів були зруйновані потужним вибухом.
Нагадаємо
Ізраїль знищив близько 20% тунельної мережі Хамасу під Газою, але 80% все ще функціонують. Ізраїль намагається вивести з ладу тунелі, щоб завадити ХАМАСу зберігати зброю, переховувати бойовиків і маневрувати на цій території.