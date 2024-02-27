ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы
Киев • УНН
Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.
Армия обороны Израиля обнаружила большую сеть тоннелей ХАМАС в центральной и северной части которые, проходят под больницей и университетом. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Войска элитного боевого инженерного подразделения "Яхалом", пехотной бригады "Нахаль" и других сил 162-й дивизии недавно совершили рейд на подземные ходы, прежде чем их разрушили,
Детали
Отмечается, что сеть тоннелей длиной более 10 километров проходит под больницей Турецко-Палестинской дружбы и соседним университетом и достигает района Зейтун в городе Газа.
Тоннель использовался боевиками ХАМАС как в городе Газа, так и в центральных лагерях для перемещения боевиков между этими районами.
Армия обороны Израиля заявляет, что в туннелях обнаружены жилые помещения, ванные комнаты и склады оружия, а также тела нескольких боевиков ХАМАС.
Основные участки сети тоннелей были разрушены мощным взрывом.
Напомним
Израиль уничтожил около 20% туннельной сети Хамаса под Газой, но 80% все еще функционируют. Израиль пытается вывести из строя туннели, чтобы помешать ХАМАСу хранить оружие, скрывать боевиков и маневрировать на этой территории.
ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы
Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.
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