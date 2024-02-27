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ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы

ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 09:26  •  13643 просмотра

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Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.

Армия обороны Израиля обнаружила большую сеть тоннелей ХАМАС в центральной и северной части которые, проходят под больницей и университетом. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Войска элитного боевого инженерного подразделения "Яхалом", пехотной бригады "Нахаль" и других сил 162-й дивизии недавно совершили рейд на подземные ходы, прежде чем их разрушили,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сеть тоннелей длиной более 10 километров проходит под больницей Турецко-Палестинской дружбы и соседним университетом и достигает района Зейтун в городе Газа.

Тоннель использовался боевиками ХАМАС как в городе Газа, так и в центральных лагерях для перемещения боевиков между этими районами.

Армия обороны Израиля заявляет, что в туннелях обнаружены жилые помещения, ванные комнаты и склады оружия, а также тела нескольких боевиков ХАМАС.

Основные участки сети тоннелей были разрушены мощным взрывом.

Напомним

Израиль уничтожил около 20% туннельной сети Хамаса под Газой, но 80% все еще функционируют. Израиль пытается вывести из строя туннели, чтобы помешать ХАМАСу хранить оружие, скрывать боевиков и маневрировать на этой территории.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ЦАХАЛ виявив 10-кілометровий тунель під лікарнею та університетом на півночі Гази
IDF discovers 10-kilometer tunnel under hospital and university in northern Gaza
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ЦАХАЛ обнаружил 10-километровый тоннель под больницей и университетом на севере Газы

Армия обороны Израиля обнаружила 10-километровую сеть туннелей под больницей и университетом на севере Газы, которые использовались боевиками ХАМАС для перевозки боевиков и оружия между городом Газа и центральными лагерями.

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