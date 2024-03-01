Норвегія: Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів Палестинській автономії
Київ • УНН
Норвегія оголосила, що Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів заморожених податкових коштів Палестинській автономії в рамках угоди.
За підтвердженням Норвегії, Ізраїль передав ПА 114 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Уряд Норвегії повідомив, що в рамках угоди про вивільнення заморожених податкових коштів Палестинська адміністрація (ПА) від Ізраїлю 407 мільйонів шекелів = 114 мільйонів доларів.
Нагадаємо
18 лютого Норвегія оголосила про свою згоду допомогти у переказі коштів, що призначені для Палестинської адміністрації, які (відповідно до тимчасових мирних угод, що були укладені в 1990-х роках), міністерство фінансів Ізраїлю збирає від палестинського населення як податок та щомісяця перераховує їх до Палестинської адміністрації.
Налічується понад 30 тисяч загиблих у війні між Газою та Ізраїлем - МОЗ Гази29.02.24, 07:48 • 28251 перегляд