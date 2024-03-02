ЄС виплатить 50 мільйонів євро агентству ООН у справах палестинців
Київ • УНН
ЄС виплатить 50 мільйонів євро БАПОР, але утримає 32 мільйони до завершення розслідування звинувачень проти 12 співробітників, яких Ізраїль звинувачує в участі в жовтневих нападах.
ЄС заплатить палестинському агентству ООН 50 мільйонів євро.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія оголосила про виплату 50 мільйонів євро Агентству ООН з питань палестинських біженців (БАПОР).
Проте 32 мільйони євро буде затримано до розгляду звинувачень щодо 12 співробітників, які, за ствердженням Ізраїлю, брали участь у жовтневих нападах – 7 атак на ізраїльську територію.
Додамо
Також ЄС заявив про збільшення загальної допомоги на 68 мільйонів євро цього року, спрямованої на потреби мирних мешканців, що опинилися в "жахливих умовах" під час воєнного конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Газа.
Норвегія: Ізраїль перерахував 114 мільйонів доларів Палестинській автономії01.03.24, 05:04 • 112567 переглядiв