США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

США заставляют ООН поддержать "немедленное" прекращение огня в Газе для освобождения заложников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник Соединенные Штаты пересмотрели проект резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы поддержать "немедленное прекращение огня примерно на шесть недель в Газе вместе с освобождением всех заложников".

Однако Америка выражает требование, чтобы любая поддержка прекращения огня была связана с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Напомним,

Нападение на Израиль 7 октября привело к гибели 1200 человек и захвату 253 заложников по данным израильских властных структур.

ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters