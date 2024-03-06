США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  125044 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  153087 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  134526 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  166453 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  186479 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  166123 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  162683 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  157975 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  244038 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292605 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 02:30  •  7392 просмотра

Read in English

США пересмотрели проект резолюции ООН, который связывает поддержку 6-недельного прекращения огня в Газе. Америка требует освобождения всех заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

США заставляют ООН поддержать "немедленное" прекращение огня в Газе для освобождения заложников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник Соединенные Штаты пересмотрели проект резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы поддержать "немедленное прекращение огня примерно на шесть недель в Газе вместе с освобождением всех заложников".

Однако Америка выражает требование, чтобы любая поддержка прекращения огня была связана с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Напомним,

Нападение на Израиль 7 октября привело к гибели 1200 человек и захвату 253 заложников по данным израильских властных структур.

ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters3 марта 2024, 12:15 • 29883 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаНовости Мира
reutersReuters
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
США тиснуть на ООН: вимагають звільнення заручників, які утримує ХАМАС
US pressures the UN to release hostages held by Hamas
Новости по теме

США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

США пересмотрели проект резолюции ООН, который связывает поддержку 6-недельного прекращения огня в Газе. Америка требует освобождения всех заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Война •   •  7392 просмотра
США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС

российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.

Война •   •  6754 просмотра
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

российские СМИ распространяют ложное утверждение, что страны, которые признают суверенитет рф, также одобрят аннексию ею оккупированных украинских территорий. Это нарушает международное право, которое признает суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

Война •   •  9881 просмотра
рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.

Политика •   •  7718 просмотра
Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

российские медработники прибывали на временно оккупированные территории для проведения медицинских осмотров, которые могли быть использованы для депортации украинцев и замены их россиянами. Также эти врачи предназначены для обслуживания личного состава ВС рф.

Война •   •  11464 просмотра
российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.

Война •   •  10226 просмотра
Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

российские оккупационные силовики задержали 10 крымских татар после обысков в их домах в разных частях Крыма.

Политика •   •  8953 просмотра
Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.

COVID-19 •   •  8357 просмотра
62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.

Война •   •  26243 просмотра
Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

Украинские ВВС зафиксировали российские беспилотники в направлении Тернополя

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о "Шахедах" в направлении Тернополя.

Война •   •  31782 просмотра
Украинские ВВС зафиксировали российские беспилотники в направлении Тернополя