США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС
Киев • УНН
США пересмотрели проект резолюции ООН, который связывает поддержку 6-недельного прекращения огня в Газе. Америка требует освобождения всех заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.
США заставляют ООН поддержать "немедленное" прекращение огня в Газе для освобождения заложников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во вторник Соединенные Штаты пересмотрели проект резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы поддержать "немедленное прекращение огня примерно на шесть недель в Газе вместе с освобождением всех заложников".
Однако Америка выражает требование, чтобы любая поддержка прекращения огня была связана с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.
Напомним,
Нападение на Израиль 7 октября привело к гибели 1200 человек и захвату 253 заложников по данным израильских властных структур.
ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters3 марта 2024, 12:15 • 29883 просмотра
США давят на ООН: требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС
США пересмотрели проект резолюции ООН, который связывает поддержку 6-недельного прекращения огня в Газе. Америка требует освобождения всех заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.
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