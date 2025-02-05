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Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

Киев  •  УНН

 • 10486 просмотра

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Министр иностранных дел Израиля объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за дискриминации. По его словам, более 20% всех резолюций Совета были направлены против Израиля.

Израиль вслед за США объявил, что не будет участвовать в Совете ООН по правам человека. Причина - многолетняя дискриминация Израиля со стороны Совета. Об этом написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х, передает УНН.

Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в Совете ООН по правам человека. Комиссия традиционно защищала нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого одержимо демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль

- написал Саар.

Он отметил, что этот орган "сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека".

Дискриминация против нас очевидна: Израиль является единственной страной в Совете ООН по правам человека, которая имеет пункт повестки дня, посвященный исключительно ему. Израиль подвергся более 100 осуждающим резолюциям, более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом - больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Израиль больше не мирится с такой дискриминацией

- добавил Сарр.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал документ о прекращении участия в Совете ООН по правам человека и БАПОР. Также он издал директиву по усилению давления на Иран и заявил о непропорциональном финансировании ООН со стороны США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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