Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Ізраїль слідом за США оголосив, що не братиме участі в Раді ООН з прав людини. Причина - багаторічна дискримінація Ізраїлю з боку Ради. Про це написав міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар в соцмережі Х, передає УНН.

Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді ООН з прав людини. Комісія традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль - написав Саар.

Він зазначив, що цей орган "зосередився на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму замість того, щоб просувати права людини".

Дискримінація проти нас очевидна: Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією - додав Сарр.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення участі в Раді ООН з прав людини та БАПОР. Також він видав директиву щодо посилення тиску на Іран та заявив про непропорційне фінансування ООН з боку США.