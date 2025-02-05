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Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 70922 перегляди

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.

Ізраїль слідом за США оголосив, що не братиме участі в Раді ООН з прав людини. Причина - багаторічна дискримінація Ізраїлю з боку Ради. Про це написав міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар в соцмережі Х, передає УНН.

Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді ООН з прав людини. Комісія традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль

- написав Саар.

Він зазначив, що цей орган "зосередився на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму замість того, щоб просувати права людини".

Дискримінація проти нас очевидна: Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією

- додав Сарр.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення участі в Раді ООН з прав людини та БАПОР. Також він видав директиву щодо посилення тиску на Іран та заявив про непропорційне фінансування ООН з боку США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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