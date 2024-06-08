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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 15:42  •  3242 просмотра

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.

На следующей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представит доклад Совету Безопасности как Израиль, так и ХАМАС нарушают права детей в своем конфликте, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

ООН ежегодно публикует глобальный список субъектов, обвиняемых в преступлениях против детей, который включал различные группы, от Армии независимости Качина в Мьянме до рф за ее действия в Украине.

В этом году список может пополнить Израиль. После подачи списка Совету Безопасности, ООН имеет право рассмотреть меры ответа, но в прошлом подобные инициативы часто блокировались из-за права вето постоянных членов, таких как Соединенные Штаты и россия, которые поддерживают своих союзников.

Руководитель офиса Гутерриша связался с послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом, чтобы информировать о включении Израиля в предстоящий отчет, который будет представлен Совету Безопасности на следующей неделе, как сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик. В отчет также войдут ХАМАС и "Исламский джихад".

"ХАМАС продолжит использовать школы и больницы еще больше, потому что это позорное решение генерального секретаря только даст ХАМАСу надежду на выживание, продолжение войны и продолжение страданий. Позор ему!"- отреагировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал, утверждая, что ООН сама вписала себя в "черный список истории", усиливая конфликтные отношения с Израилем.

Посол же Палестины в ООН Рид Мансур отметил, что хоть включение Израиля в "список позора" и не сможет вернуть погибших палестинских детей, но это важный прогрессивный шаг.

Напомним

США призвали Израиль публично назвать имена боевиков ХАМАС, которых, как утверждает Израиль, было уничтожено после воздушного удара по школе в центральной части сектора Газа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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