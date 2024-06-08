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ООН внесе Ізраїль і ХАМАС в список країн, що порушують права дітей в умовах конфлікту

ООН внесе Ізраїль і ХАМАС в список країн, що порушують права дітей в умовах конфлікту

Київ • УНН

 • 25591 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представить Раді Безпеки доповідь про те, що Ізраїль і ХАМАС порушили права дітей в ході свого конфлікту, що потенційно може привести до їх включення в щорічний список дійових осіб ООН, обвинувачених у злочинах проти дітей.

На наступному тижні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш доповість Раді Безпеки як Ізраїль, так і ХАМАС порушують права дітей у своєму конфлікті, передає УНН з посиланням на Associated Press.

ООН щорічно публікує глобальний перелік суб'єктів, звинувачених у злочинах проти дітей, який включав різні угруповання, від Армії Незалежності Качина в М'янмі до росії за її дії в Україні.

Цього року список може поповнити Ізраїль. Після подачі списку Раді Безпеки, ООН має право розглянути заходи відповіді, але в минулому подібні ініціативи часто блокувались через право вето постійних членів, таких як Сполучені Штати та росія, які підтримують своїх союзників.

Керівник офісу Гутерріша зв'язався з послом Ізраїлю в ООН Гіладом Ерданом, щоб інформувати про включення Ізраїлю до майбутнього звіту, який буде представлено Раді Безпеки наступного тижня, як повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік. У звіт також увійдуть ХАМАС та "Ісламський джихад".

"ХАМАС продовжить ще більше використовувати школи та лікарні, тому що це ганебне рішення генерального секретаря лише дасть ХАМАСу надію на виживання, продовження війни та продовження страждань. Ганьба йому!" - відреагував посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував, стверджуючи, що ООН сама вписала себе в "чорний список історії", посилюючи конфліктні відносини з Ізраїлем.

Посол ж Палестини в ООН Ріяд Мансур зазначив, що хоч включення Ізраїлю до "списку ганьби" і не зможе повернути загиблих палестинських дітей, але це важливий прогресивний крок.

Нагадаємо

США закликали Ізраїль публічно назвати імена бойовиків ХАМАС, яких, як стверджує Ізраїль, було знищено після повітряного удару по школі БАПОР в центральній частині сектора Газа.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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