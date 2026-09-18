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У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземних добровольців - уряд підтримав

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Уряд підтримав створення в Нацгвардії центру для набору іноземців і осіб без громадянства. Він супроводжуватиме кандидатів до підготовки.

У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземних добровольців - уряд підтримав

Уряд підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За словами прем'єра, Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки. 

Шлях кандидата до служби має бути максимально швидким. Бойові підрозділи мають оперативніше отримувати необхідне поповнення. 

Рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони є одним із пріоритетів держави. Завдання — масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу 

- резюмував Корецький.

У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства - Вигівський10.09.26, 21:53 • 3044 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Національна гвардія України