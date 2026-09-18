У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземних добровольців - уряд підтримав
Київ • УНН
Уряд підтримав створення в Нацгвардії центру для набору іноземців і осіб без громадянства. Він супроводжуватиме кандидатів до підготовки.
Уряд підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
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За словами прем'єра, Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки.
Шлях кандидата до служби має бути максимально швидким. Бойові підрозділи мають оперативніше отримувати необхідне поповнення.
Рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони є одним із пріоритетів держави. Завдання — масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу
У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства - Вигівський10.09.26, 21:53 • 3044 перегляди