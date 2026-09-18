В Нацгвардии создадут центр рекрутинга иностранных добровольцев — правительство поддержало

Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По словам премьер-министра, Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки.

Путь кандидата к службе должен быть максимально быстрым. Боевые подразделения должны оперативнее получать необходимое пополнение.

Рекрутинг иностранных добровольцев в Силы обороны является одним из приоритетов государства. Задача — масштабировать эту работу и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство - резюмировал Корецкий.

В Нацгвардии создадут центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства — Выговский