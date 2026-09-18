В Нацгвардии создадут центр рекрутинга иностранных добровольцев — правительство поддержало
Киев • УНН
Правительство поддержало создание в Нацгвардии центра для набора иностранцев и лиц без гражданства. Он будет сопровождать кандидатов до подготовки.
Правительство поддержало создание в составе Национальной гвардии Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
По словам премьер-министра, Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки.
Путь кандидата к службе должен быть максимально быстрым. Боевые подразделения должны оперативнее получать необходимое пополнение.
Рекрутинг иностранных добровольцев в Силы обороны является одним из приоритетов государства. Задача — масштабировать эту работу и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство
В Нацгвардии создадут центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства — Выговский10.09.26, 21:53 • 3044 просмотра