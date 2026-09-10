В Нацгвардии создадут центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства — Выговский

В составе Национальной гвардии Украины будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Об этом заявил глава МВД Иван Выговский и добавил, что это ускорит процесс набора иностранцев на службу по контракту в НГУ, передает УНН.

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Выговский сообщил, что получил обращения от командиров бригад Национальной гвардии Украины по поводу улучшения процесса рекрутинга иностранцев в боевые подразделения НГУ.

В ближайшее время в составе Национальной гвардии Украины будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Это значительно оптимизирует и ускорит процесс набора иностранцев на службу по контракту в НГУ - сообщил глава МВД.

По его словам, проект экспериментального постановления вскоре поступит на рассмотрение правительства. Усиление возможностей боевых подразделений системы МВД — один из наших приоритетов.

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