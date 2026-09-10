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У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства - Вигівський

Київ • УНН

 • 926 перегляди

У НГУ планують створити центр для пришвидшення набору іноземців на службу за контрактом. Проєкт постанови подадуть уряду.

У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства - Вигівський

У складі Національної гвардії України буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив голова МВС Іван Вигівський і додав, що це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ, передає УНН

Деталі

Вигівський повідомив, що отримав звернення від командирів бригад Національної гвардії України щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. 

Найближчим часом у складі Національної гвардії України буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Це значно оптимізує та пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ 

- повідомив глава МВС. 

За його словами, проєкт експериментальної постанови невдовзі надійде на розгляд уряду. Посилення можливостей бойових підрозділів системи МВС - один з наших пріоритетів.

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Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вигівський Іван Михайлович
Національна гвардія України