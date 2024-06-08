Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

Урожаи японских морских водорослей значительно упали, при этом мировой спрос на них увеличивается из-за стремительной популярности японской кухни. Это приводит к резкому росту цен, что негативно сказывается на домашних хозяйствах и ресторанах в Японии. Пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

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Урожай японских морских водорослей вакаме находится на исторически низком уровне, вызванном увеличением мирового спроса на японскую кухню, что привело к резкому росту цен и убытков для домашних хозяйств и ресторанов.

Более 70% вакаме в Японии производится в прибрежном регионе Санрику на северо-востоке страны. В этом году производство достигло самого низкого уровня с момента начала записи в 1977 году, за исключением 2011 года, когда регион пострадал от землетрясения и цунами.

Высококачественный вакаме собирают в Санрике с февраля по май. В этом году в областях Животэ и Мияги производство снизилось на 30%, достигнув примерно 14 000 тонн, при этом в Мияге производство сократилось вдвое. Причиной такого спада стали сильные штормы в период с января по март, которые повредили молодые побеги вакаме и усложнили условия их выращивания.

Мы отложили начало выращивания из-за высокой температуры моря, которая продолжалась с осени. Как только бутоны росли, их смыла буря сказал фермер, выращивающий водоросли в Мияге.

По данным местного офиса JF Zengyoren, национальной федерации рыболовных кооперативов, текущая средняя цена вареного вакаме составляет 2479 иен (16 долларов) за килограмм, что на 54% выше, чем в прошлом году. Цена на сушеный и свежий вакаме также выросла на 48%, достигнув рекордно высокого уровня с 1977 года.

Из-за недостатка и высоких цен, компания Riken Vitamin объявила о повышении цен на пять своих продуктов, связанных с вакаме, на 18,5% с августа. Другие крупные производители вакаме также предупреждают своих клиентов, таких как производители мисо-супа и рестораны соба, о потенциальном повышении цен.

Рост цен также наблюдается на импортируемые водоросли, используемые в производстве быстрорастворимых лапш и вкусовых смесей для риса, отчасти из-за слабости иены. Цены на сушеные водоросли из Китая выросли на 5% в первом квартале года, в то время как замороженные водоросли из Южной Кореи и Китая выросли на 15%.

Нори, сушеные водоросли, которые являются ключом к производству суши и рисовых шариков, также пострадали от ухудшения урожая в последние два года. Повышение температуры моря и красные приливы в море Ариаке, важном производственном регионе недалеко от Кюсю, затрудняют рост водорослей.

Национальный урожай в этом году составил 4,9 миллиарда листов, что является одним из самых низких показателей за последние пятьдесят лет и недостаточным для покрытия внутреннего спроса, который составляет от 7,5 до 8 миллиардов листов в год.

Дайсуке Фудзита, председатель Японской ассоциации морских водорослей, указывает на повышение температуры моря в качестве основной причины снижения производства. Он отмечает, что более высокие температуры приводят к нехватке питательных веществ и увеличению вреда от рыб. водоросли, которые поглощают CO2 из морской воды, являются домом для рыб и моллюсков и важны для экосистемы. Фудзита предлагает разработку сортов водорослей, устойчивых к более высоким температурам, или методы их выращивания на земле.

Напомним

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