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Через поганий врожай морських водоростей їхня ціна різко зросла

Через поганий врожай морських водоростей їхня ціна різко зросла

Київ • УНН

 • 77508 перегляди

Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.

Урожаї японських морських водоростей значно впали, при цьому світовий попит на них збільшується через стрімку популярність японської кухні. Це призводить до стрімкого підвищення цін, що негативно впливає на домогосподарства та ресторани в Японії. Пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

Деталі 

Урожаї японських морських водоростей вакаме знаходяться на історично низькому рівні, викликаному збільшенням світового попиту на японську кухню, що призвело до стрімкого зростання цін та збитків для домогосподарств і ресторанів.

Більше 70% вакаме в Японії виробляється у прибережному регіоні Санріку на північному сході країни. В цьому році виробництво досягло найнижчого рівня з часу початку записів у 1977 році, окрім 2011 року, коли регіон зазнав руйнувань від землетрусу і цунамі.

Високоякісний вакаме збирають у Санріку з лютого по травень. В цьому році в областях Івате та Міягі виробництво знизилося на 30%, сягнувши приблизно 14 000 тонн, при цьому в Міягі виробництво скоротилося вдвічі. Причиною такого спаду стали сильні шторми в період з січня по березень, які пошкодили молоді пагони вакаме і ускладнили умови їх вирощування.

Ми відклали початок вирощування через високу температуру моря, яка тривала з осені. Як тільки бруньки росли, їх змила буря

сказав фермер, який вирощує морські водорості в Міягі.

За інформацією місцевого офісу JF Zengyoren, національної федерації рибогосподарських кооперативів, поточна середня ціна на варений вакаме складає 2479 ієн (16 доларів) за кілограм, що на 54% вище порівняно з минулим роком. Ціна на сушений та свіжий вакаме також зросла на 48%, досягнувши рекордно високого рівня з 1977 року.

Через нестачу і високі ціни, компанія Riken Vitamin оголосила про підвищення цін на п'ять своїх продуктів, пов’язаних з вакаме, на 18,5% з серпня. Інші великі виробники вакаме також попереджають своїх клієнтів, таких як виробники місо-супу та ресторани соба, про потенційне підвищення цін.

Зростання цін також спостерігається на імпортовані водорості, які використовуються у виробництві швидкорозчинних локшин та смакових сумішей для рису, частково через слабкість ієни. Ціни на сушені водорості з Китаю зросли на 5% в першому кварталі року, тоді як заморожені водорості з Південної Кореї та Китаю зросли на 15%.

Норі, сушені водорості, які є ключовими для виробництва суші та рисових кульок, також зазнали погіршення врожаю останні два роки. Підвищення температури моря та червоні припливи в морі Аріаке, важливому виробничому регіоні біля Кюсю, ускладнюють зростання водоростей.

Національний урожай цього року склав 4,9 мільярда аркушів, що є одним із найнижчих показників за останні п'ятдесят років і недостатнім для покриття внутрішнього попиту, який становить від 7,5 до 8 мільярдів аркушів на рік.

Дайсуке Фудзіта, голова Японської асоціації морських водоростей, вказує на підвищення температури моря як основну причину зниження виробництва. Він зазначає, що вищі температури ведуть до нестачі поживних речовин і збільшення шкоди від риб. Водорості, які поглинають CO2 з морської води, є домівкою для риб і молюсків, і є важливими для екосистеми. Фудзіта пропонує розробку сортів водоростей, стійких до вищих температур, або методи їхнього вирощування на землі.

Нагадаємо

Кліматологи та океанологи виявили свідчення того, що аномально швидке зростання рівня моря в деяких регіонах на північному заході Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибинних водах, що надходять до Атлантики з боку берегів Антарктики.

Цього року урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 75 млн тонн - нардеп03.06.24, 12:17 • 16653 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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