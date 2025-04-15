Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної
Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
Японія планує розмістити ракети дальністю 1000 км на острові Кюсю до 2026 року. Це робиться для посилення безпеки
південно-західної частини острова Нансей поблизу Тайваню.
На японському острові Кюсю стався землетрус магнітудою 6,6 балів на глибині 37 км. Про жертви та руйнування наразі не
повідомляється.
Метеорологічне управління Японії попередило про підвищену ймовірність сильного землетрусу в розломі Нанкай. У разі мегаземлетрусу,
поштовхи можуть відчуватися на великій території, а цунамі може досягти 30 метрів.
На південному заході Японії стався землетрус магнітудою 7,1. Випущено попередження про цунамі для кількох префектур, призупинено
рух швидкісних поїздів на Кюсю та Нісі-Кюсю.
Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі,
злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.
Біля узбережжя префектури Міядзакі на південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, що спричинив попередження про
потенційні підземні поштовхи, але загрози цунамі не було.