Через поганий врожай морських водоростей їхня ціна різко зросла

Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.