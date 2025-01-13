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Потужний землетрус магнітудою в 6,6 балів стався на японському острові

Потужний землетрус магнітудою в 6,6 балів стався на японському острові

Київ • УНН

 • 21918 перегляди

На японському острові Кюсю стався землетрус магнітудою 6,6 балів на глибині 37 км. Про жертви та руйнування наразі не повідомляється.

Землетрус магнітудою 6,6 балів стався у понеділок, 13 січня,  на острові Кюсю, що в Японії. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC),  землетрус магнітудою 6,6 зафіксували в понеділок у японському регіоні Кюсю.

Землетрус стався на глибині 37 км (23 милі), повідомили в EMSC.

Наразі про жертв чи руйнування не повідомляється. 

Нагадаємо 

Вранці 7 січня потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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