Потужний землетрус магнітудою в 6,6 балів стався на японському острові
Київ • УНН
На японському острові Кюсю стався землетрус магнітудою 6,6 балів на глибині 37 км. Про жертви та руйнування наразі не повідомляється.
Землетрус магнітудою 6,6 балів стався у понеділок, 13 січня, на острові Кюсю, що в Японії. Про це пише Reuters, передає УНН.
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За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус магнітудою 6,6 зафіксували в понеділок у японському регіоні Кюсю.
Землетрус стався на глибині 37 км (23 милі), повідомили в EMSC.
Наразі про жертв чи руйнування не повідомляється.
Нагадаємо
Вранці 7 січня потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.